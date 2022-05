Wat is dat eigenlijk een overstortvijver, en was de massale vissterfte in Nijmegen niet te voorkomen geweest?

Ineens drijven er tientallen dode karpers in een vijver in Nijmegen, nog eens tientallen happen naar lucht: ‘Niks doen geen optie’

NIJMEGEN - Tientallen karpers zijn afgelopen weekend gestikt in de overstortvijver in Park Malderborgh. Zuurstofgebrek, is het vermoeden. Ondertussen ligt ook de vijver aan de Tarweweg bezaaid met dode vis. Wat is er aan de hand?

24 mei