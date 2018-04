Wat te doen met Rob de Raaf? Al 164 keer opgepakt voor diefstal

Doelman van 62 kan vrije val Nijmegen niet stuiten

31 maart NIJMEGEN – Tot voor kort was Nijmegen een van de favorieten voor de titel in de zaterdagse vierde klasse A. Maar van die status lijkt weinig meer over. Na een nederlaag in de topper tegen JVC vorige week had coach Jos van Brenk de grootst mogelijke moeite tegen Quick 1888 überhaupt elf spelers op te stellen.