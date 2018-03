Wat wordt hét volkslied van de Radboud Universiteit?

Van Houdt: ,,We hebben ons gehouden aan het idee van het traditionele volkslied, maar dan wel met een eigentijdse inslag. Het is een echt schoollied, heeft wat weg van de oud-Engelse muziekstijl. Ook is het een beetje in de richting van de liederen die je in musicals hoort. Het is meerstemmig en het is geschreven voor een orkest met allerlei instrumenten. Qua tekst is het eveneens een schoollied. Het gaat vooral over de geschiedenis van de universiteit.’’