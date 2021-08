Weer besmettingen en overlijdens door coronavirus in verzorgingshuizen

Van Schaik: ‘Boekhoorn is niet de pinauto­maat van NEC’

12 augustus NIJMEGEN - Na vier seizoenen geploeter in de Keuken Kampioen Divisie is NEC terug in de eredivisie. Algemeen directeur Wilco van Schaik over de invloed van Marcel Boekhoorn en het gevaar van degradatie. ,,Marcel zegt niet: ik betaal die en die.”