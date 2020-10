Weer een restaurant ten onder in de coronacrisis

NIJMEGEN - Restaurant Ribs Factory aan de Waalkade in Nijmegen staat te koop. Reden: corona. Het spareribrestaurant is daarmee het vierde restaurant in de stad dat sneuvelt in deze coronacrisis.

Eerder gingen horecazaak De Gelagkamer, tapasrestaurant De Ontmoeting en pizzeria Pinoccio failliet en stopte spijshuis Tyl Uylenspieghel. Café Dollars heeft sinds medio maart de deuren dicht.

Ribs Factory zat sinds 2014 aan de Nijmeegse Waalkade. ,,We hebben nu besloten om de stekker uit Nijmegen te trekken”, zegt Martijn Lensing, directeur van de Brabantse horecaformule.

Klein

Was er geen corona geweest, dan was Ribs Factory aan de Waalkade blijven zitten, het huurcontract met brouwer Inbev loopt nog. ,,Corona heeft het besluit om de zaak te verkopen bespoedigd”, zegt Maarten Lensing van de spareribsrestaurantketen met zes vestigingen. ,,Want het probleem is: als we weer open mogen, dan kan er in het pand nog niet zoveel. Het is met vijftig zitplaatsen te klein voor onze formule. En dan heeft het niet zoveel zin om te wachten tot volgend jaar. Dus we nemen afscheid van Nijmegen.”

Het definitieve vertrek van de restaurantformule betekent een verlies van tussen de 20 en 25 arbeidsplaatsen, voornamelijk parttime banen. De vijf fulltimers in vaste dienst zijn naar andere vestigingen van Ribs Factory gegaan. De keten heeft onder meer ook een restaurant aan de Jansplaats in hartje Arnhem.

Het restaurant aan de Waalkade is na de eerste lockdown in maart al niet meer opengegaan. Door de 1,5 metermaatregel was het niet meer rendabel voor het restaurant, zei Lensing eerder.

Locatie

Aan de Waalkade zelf ligt het niet dat Ribs Factory vertrekt, zegt Lensing. ,,De locatie is niet eens zo slecht. De kade leeft op, de meeste bedrijven zijn open. Maar ons pand is te klein. We moeten eigenlijk tussen de 80 en 120 zitplaatsen hebben. In ons Arnhemse pand hebben we twee verdiepingen, daar kunnen twee keer zoveel mensen in als in Nijmegen”, aldus Lensing.

Ribs Factory kwam zes jaar gelede naar Nijmegen. Sindsdien is de horecaformule die sinds 2012 bestaat, veranderd en wil de leiding van de keten grotere panden met veel zitplaatsen.

Fyrley Foodbar

Verderop aan de Lage Markt houdt Fyrley Foodbar de deur sinds de lockdown medio maart op slot. Maar van een definitieve sluiting is nog geen sprake, zegt onderneemster Shirley Chang. In januari, dan neemt ze een besluit of ze wel of niet doorgaat en met welke horecaformule. Nu vraagt Izzi, haar andere restaurant aan de Waalkade, alle aandacht.