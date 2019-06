Wéér krijgt Nijmegen een nieuwe slogan: Old city, young vibe

Oude stad die jong van geest is, zoiets moet de nieuwe slogan van Nijmegen uitdrukken. En nee, hij is er niet héél enthousiast over, zegt marketingdeskundige Reinoud van Assendelft de Coningh uit Nijmegen, voormalig adjunct-directeur van de Efteling en nu adviseur voor onder meer attractieparken en musea. Het woordje old, oud dus, zit hem dwars. ,,Oud heeft een wat negatieve lading. Maak er Historic city, dynamic vibe van.”

De Nijmeegse D66-wethouder Monique Esselbrugge (ze heeft citymarketing in haar pakket), is juist in haar nopjes met de nieuwe stadsslogan Old city, young vibe. Ze hoort om haar heen alleen maar positieve reacties, zegt ze. ,,Het is een overkoepelende slogan die een richting aangeeft: hoe wil Nijmegen zich profileren?”

Twee speerpunten

Quote Als je dit thema kiest, moet je er veel werk van maken Mark Boisen, Adviseur in marketing van steden en regio’s Nijmegen kiest voor twee speerpunten, aldus de wethouder: Nijmegen als oudste stad van Nederland én Nijmegen als kennisstad met de focus op health en high tech. Esselbrugge: ,,De oudste stad, een bruisende stad, dat spreekt toeristen aan. Met health en hightech - Nijmeegse kennisinstellingen maken hier echt het verschil - richten we ons op talenten en bedrijven die naar Nijmegen willen komen.”



Old city, young vibe , is het niet te algemeen? ,,Want het kan ook over Leiden, Utrecht of Groningen gaan”, zegt Mark Boisen, adviseur in marketing van steden en regio’s. ,,Het is niet iets waarmee je zomaar het verschil maakt. Daarom moet je het thema belééfbaar maken in de stad. Bijvoorbeeld: nieuw leven in oude gebouwen. Wat ontwikkel je aan evenementen en attracties? Als je dit thema kiest, moet je er veel werk van maken.”

Welke evenementen zet Nijmegen in de spotlights met deze nieuwe slogan? Dat is de volgende stap, zegt wethouder Esselbrugge. ,,Hoe ga je je nu profileren? Wat past bij de verschillende doelgroepen? Na de zomer gaan we dat bespreken met het Huis voor de Binnenstad, Toerisme Veluwe Arnhem en Nijmegen en andere partijen.”

Slogans op het kerkhof

Er liggen in Nijmegen al heel wat slogans op het kerkhof der leuzen en titels. Altijd Nijmegen, Wij zijn Nijmegen, Velocity, Green Capital, Summer Capital, City of Health, Oudste stad van Nederland.

Je kunt je afvragen of een stad überhaupt wel een vaste slogan nodig heeft. In Eindhoven doen ze het zonder. Bewust, zegt Peter Kentie van Eindhoven365, de citymarketingorganisatie van de Brabantse stad (één miljoen hotelovernachtingen per jaar). ,,We vinden dat we beter campagnes kunnen doen voor specifieke doelgroepen. Onze campagne gericht op de bezoekers heet Share the vibe, deel de energie die in de stad zit. Verder hebben we ons in Eindhoven gericht op Techniek, Design en Kennis, pijlers die we activeren met marketing en evenementen zoals Dutch Design Week.”