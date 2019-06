Weer miljoenenverlies CWZ, maar geen paniek: ‘Ziekenhuis ligt op koers’

UPDATE | Foto's + video NL-Alert om zeer grote brand Nijmegen: houd ramen en deuren gesloten

18:26 NIJMEGEN - Er is donderdagmiddag rond 16.30 uur een zeer grote brand ontstaan bij het bedrijf HKS Metals aan de Nijverheidsweg in Nijmegen. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid adviseert mensen in het centrum van Nijmegen de ramen en deuren te sluiten.