Wéér zegt een arts Q-koorts te genezen: 'Levensgevaarlijk'

Doornroosje krijgt 'nostalgisch XXlerator' van Matrixx over de vloer

7:53 NIJMEGEN - Dancefeestorganisatie Matrixx Events strijkt op 21 april voor het eerst met de bekende hardstyleparty XXlerator neer in Doornroosje. Als dat goed bevalt, zal er een keer of drie, vier per jaar zo'n party in het zalencomplex naast het station worden gegeven.