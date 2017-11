Weinig debat op eerste Nationale Taaldebat

NIJMEGEN - Het eerste Nationale Taaldebat zaterdag in Nijmegen was meer een Nationaal College met heel veel docenten. Maar die spraken tenminste geen steenkolenengels.

Een Nationaal Taaldebat, dat roept een beeld op van een bedompt zaaltje vol vergrijsde taalpuristen die praten over de verloedering van onze moedertaal en een hoogleraar die zegt dat verandering inherent is aan een levende taal. Gaap. Maar zaterdag in de universiteitsbibliotheek in Nijmegen was het anders, ervoer verslaggever Niek Opten.

Oké, dat van die hoogleraar klopte, maar met onderwerpen als ‘taalgebruik in sociale media’, ‘framing’ en ‘Engels in het hoger onderwijs’ sneed presentator Frits Spits van het radioprogramma Taalstaat actuele discussies aan.

Dus het was interessant, Niek?



,,Ja, want om het hip te zeggen: taal doen we allemaal. De 200 aanwezigen hebben een leuke tijd gehad, net als de honderdduizenden (?) luisteraars. Maar echte debatten waren het niet, daarvoor waren er domweg te veel gasten en te weinig tijd. En de inbreng van het publiek was nihil. Het was meer een informatieve bijeenkomst. Ook leuk. Wie het heeft gemist, kan het via radio1.nl terugluisteren. Het heeft niet zo veel zin het hele debat hier te herhalen, toch? Besloten is dat het er volgend jaar een tweede editie komt.’’

Maar voor de mensen die het gemist hebben: het ging dus ook over Engels in het hoger onderwijs. Dat is nogal een dingetje op de Radboud Universiteit waar Nederlandse studenten klagen over Nederlandse docenten die in steenkolen-Engels de stof overbrengen. Was that exciting or not?

,,Dat viel tegen. Ook hier kwam het niet echt tot een debat. Taalwetenschapper René Appel maakt zich zorgen dat het Engels een barrière vormt voor allochtone studenten die zowel het Nederlands als het Engels niet goed beheersen. Maar Engels is nou eenmaal de meest gebruikte taal in de wetenschap, verweerde de Nijmeegse rector magnificus Han van Krieken zich, en van studenten mag je verwachten dat ze die beheersen. Zo niet, dan is er de mogelijkheid de kennis van de vreemde taal bij te spijkeren via een speciaal programma. Dat geldt ook voor docenten, op hun vaardigheid van het Engels wordt nu extra gelet.’’

Verder nog iets boeiends gehoord?

,,Ja, dat de jongste generatie journalisten zich volgens Pieter Klok van de Volkskrant nu beter en creatiever uitdrukt in taal, omdat ze constant aan het schrijven zijn op sociale media. En dat leerlingen op de middelbare scholen in Maastricht niet én Frans én Duits kunnen kiezen, terwijl beide taalgebieden daar om de hoek liggen. Het Engels is overheersend.’’

Waarom werd het debat in Nijmegen gehouden?

,,De NPO zocht een locatie in de regio, want die wordt al te vaak verweten vooral een Randstad-omroep te zijn, vertelde Wim Eikelboom uit Zwolle, programmamanager van Radio 1.’’

En, is Nijmegen er iets wijzer van geworden?

,,Jazeker en niet alleen omdat zeker tien keer de naam Radboud Universiteit in Nijmegen is genoemd op de radio. Frits Spits verwees naar dichter en schrijver Ilja Leonard Pfeijffer die op de site van de universiteit in een promofilmpje alle Nederlandse scholieren aanbeveelt Nederlands te gaan studeren - in Nijmegen. ‘Studeren moet hier wel leuk zijn’, zei Spits aan het eind van het programma. Voor deze reclame heeft de universiteit niets betaald, verzekerde Van Krieken na afloop. Een goed gastheer zijn, dat was het enige.’’