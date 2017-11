Wel of geen tbs? Vandaag uitspraak hoger beroep Nijmeegse studentengluurder

Nieuwscafé: hoe goed gaat het met natuur?

10:35 NIJMEGEN - Hoe is het gesteld met de natuur in onze omgeving? Is er reden voor optimisme of moeten we bezorgd zijn? Die vraag staat centraal in het Nieuwscafé van 'De Gelderlander', vrijdag om 17.00 uur, in De Villa aan de Oranjesingel.