Wetenschapper sceptisch over 1,5 meter-cultuur: ‘Wielrenners het ergste soort’

,,De meeste mensen houden zich eigenlijk niet aan die regel. Er zijn mensen bij die het niet veel kan schelen en er zijn mensen die er niet aan denken. Ze staan er gewoon niet bij stil” , zo stelt Derksen. Verbaasd over deze conclusie is hij niet. Het afstandhouden zit simpelweg niet in ons. Het is tegennatuurlijk, zo stelt de wetenschapper van de Radboud Universiteit.



,,Menselijk gedrag wordt gestuurd vanuit de hechting. Dat betekent dat een kind op de moeder zit geplakt en zonder die moeder of vader niet kan leven. Dat zit heel diep in ons. Wij zijn zoogdieren die gewend zijn aan het huid-huid contact. Elkaar aaien of elkaar op de bek slaan. Zo gaan wij in de grond met elkaar om. Als je dan nu ineens zegt dat we elkaar niet meer mogen aanraken is dat ongeveer hetzelfde als zeggen dat we niet meer mogen drinken.”