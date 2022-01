Wethouder Berg en Dal met boeren én horeca om tafel over keukenblokje in vakantiehuisje

Bruls in nieuwjaars­toe­spraak: niet oeverloos debatteren, maar kiezen voor huizen bouwen

NIJMEGEN - Durven te kiezen als het gaat om bouwen in de stad, ook al is niet iedereen daar blij mee op sommige plekken. Niet verzanden in oeverloze discussies over belangen, inspraak, procedures en bouwwensen. Dat is volgens burgemeester Hubert Bruls de echte uitdaging voor 2022.

6 januari