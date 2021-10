Wethouder biedt basisschoolkinderen excuses aan na wegmaaien Tiny Forest: ‘Vind het heel erg voor jullie’

Een overijverige onderaannemer maaide het bosje, zo groot als een tennisveld, in een tijdsbestek van nog geen vijf minuten volledig weg. En dat terwijl de planten, struiken boompjes - in veel gevallen van exotische afkomst - inmiddels ruim een meter gegroeid waren.

‘Nog beter en leuker’

Een ‘mooie groene plek om te spelen en te leren’ is verdwenen, schrijft Velthuis in zijn brief aan de kinderen. ‘Het was ook al heel mooi gegroeid. En toen kwam de grasmaaier die alles plat maaide. Dat had niet mogen gebeuren. Ik vind het heel erg voor jullie.’