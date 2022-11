Weurts piepschuimbedrijf VBI het meest duurzaam in de regio Nijmegen

Coronaprik zonder afspraak kan nu ook in Nijmegen, Wijchen moet door drukte nog week wachten

NIJMEGEN - Vanaf maandag 7 november is het mogelijk om zonder afspraak een herhaalprik tegen het coronavirus te halen op vaccinatielocaties van de GGD Gelderland-Zuid in Nijmegen, Tiel en Zaltbommel. In Wijchen kan dit pas een week later.

