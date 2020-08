Weurtse luierreactor breidt uit en verwerkt straks 15.000 ton luiers per jaar

Na twee jaar testen en het uitvoeren van proeven heeft ARN een eerste reactor met een capaciteit van 5.000 liter gebouwd. Deze is begin 2019 in gebruik genomen en nu één jaar getest. De testperiode is goed verlopen, zegt het bedrijf.



Daarom is nu besloten tot uitbreiding naar drie reactoren van 5.000 liter per stuk met een gezamenlijke capaciteit van 15.000 ton luiers per jaar. Alleen met zo’n grote productiecapaciteit is de recycling van luiers en incontinentiemateriaal in Weurt rendabel te maken.



Uit de luiers worden biogas , biogranulaat, kunstmest en plastics geproduceerd. In dit project werkt de ARN nauw samen met het Waterschap Rivierenland.