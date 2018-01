Wie betaalt er ruim 80 euro voor Eminem?

NIJMEGEN - Concertpromotor Mojo verraste maandagochtend met het nieuws dat de Amerikaanse rapper Eminem op donderdag 12 juli een concert geeft in het Goffertpark in Nijmegen. Komende vrijdag, om 12.00 uur, gaat de voorverkoop van start.

Het goedkoopste kaartje kost 75 euro, exclusief 10 procent 'servicekosten'. Dik 80 euro voor Eminem? Krijgt die nog wel een hele wei vol? Plus nog enkele andere vragen.

Eminem, de artiestennaam van Marshall Mathers, gold aan het begin van deze eeuw als het stoutste jongetje van de popmuziek. In zijn bijtende teksten ging hij te keer tegen zijn moeder, homo's en collega-artiesten als Britney Spears en Moby. Het bracht hem veel aandacht, grote hits en een flink aantal awards.

De tekst gaat onder de foto verder Volledig scherm Eminem. © Photo News Nadat hij had gerapt dat zijn dochtertje Hailie niet meer wilde dat hij zo vaak van huis was, werd het een stuk rustiger rond Eminem. Hij bracht nog wel enkele albums uit, maar hij was niet meer zo dwingend aanwezig als voorheen.



Totdat hij eind vorig jaar een comeback maakte met het album Revival. Daarop staan diverse duetten met de grote sterren van dit moment, zoals Ed Sheeran, Beyoncé en Pink. De reacties van critici waren heel wisselend, sommigen zelfs uitgesproken negatief, maar het album verkocht goed en bracht Eminem weer terug naar de top van de hitlijsten.

In 2003 gaf hij voor het laatst twee shows in de Amsterdam Arena, waarin hij werd bijgestaan door acts als D12, Cypress Hill en 50 Cent. Op het podium was een kermis gebouwd en dat zorgde ervoor dat het publiek erg lang moest wachten. Dat leverde hem ongeduldig gefluit op. Het concert duurde anderhalf uur en hij bracht zijn grootste hits. Recensenten noemden het 'braaf'.

,,Eminem is één van de grootste levende rapacts, al 25 jaar actief’’, zegt programmeur Robert Meijerink van Doornroosje in Nijmegen. ,,Ik snap volledig dat Mojo hem voor het Goffertpark heeft geboekt. Dat wordt een volle bak! Ik denk wel dat het publiek over het algemeen iets ouder zal zijn, al is de jeugd ook geïnteresseerd in oudere acts. Zelfs in bands zoals Led Zeppelin. Maar die ticketprijs van 75 euro, exclusief servicekosten, kunnen vooral de oudere fans betalen.’’

