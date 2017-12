Wie heeft de kachel aan laten staan? Winkelcentrum ontruimd om heater

'Straatdealers komen coffeeshops Vlaamsegas niet in'

7:00 NIJMEGEN - De coffeeshops in de Vlaamsegas in het Nijmeegse centrum weren actief de straatdealers die in de Tweede Walstraat en de Molenstraat hun pillen proberen te verkopen. ,,We hebben een zwarte lijst met al 130 gezichten van dealers en overlastgevers die bij ons niet meer binnen komen. We delen onze informatie ook altijd met de politie", zegt Gilbert Esmeijer van coffeeshop de Kronkel.