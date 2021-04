Wie heeft een wijnrek nodig, of een stapel bordjes, lijmklem, emmer...? Zo kom je ook van jouw rotzooi af

Streep door dancefesti­val Emporium, snel duidelijk­heid over Down the Rabbit Hole

13 april WIJCHEN - Dancefestival Emporium gaat dit jaar niet door. Dat laat organisator Matrixx weten. Het festival, dat zaterdag 29 mei gehouden zou worden bij recreatieplas de Berendonck tussen Nijmegen en Wijchen, is vanwege corona verplaatst naar 28 mei 2022. Over het doorgaan van Down the Rabbit Hole, het andere grote festival in de regio, komt binnen enkele weken duidelijkheid.