Wieken nieuwe Nijmeegse windturbines gaan op z'n vroegst medio januari draaien

Juliana ’31: onze voetbal­club heeft niets met nieuwe politieke partij te maken

MALDEN - „Wij hebben niets met de nieuwe politieke partij in de gemeente Heumen te maken”, zegt secretaris Lianne Muller van voetbalvereniging Juliana’31 in Malden. In het dorp is zo veel commotie ontstaan over de komst van een nieuwe politieke partij, die banden zou hebben met de plaatselijke voetbaltrots, dat het bestuur van de vereniging zich gedwongen voelde een nieuwsbrief naar de leden te sturen.

14:10