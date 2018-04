Wielrenner gereanimeerd na val op Katerbosseweg in Middelaar

Bloemen voor judokampioen Mirthe van Kerkhof (13)

13:14 GROESBEEK De 13-jarige Mirthe van Kerkhof uit Groesbeek is door wethouder Erik Weijers in de bloemetjes gezet omdat ze in Leek (Groningen) Nederlands kampioen judo is geworden in de klasse judoka’s tot 15 jaar en de gewichtsklasse tot 44 kilogram.