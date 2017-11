'Wietproef van kabinet heeft geen effect op criminaliteit'

De teelt van wiet is nu verboden. De verkoop niet. De illegale aanvoer via de achterdeur is nu vaag en verloopt doorgaans via het criminele circuit. De coffeeshophouders in de regio willen graag verlost worden van de hypocriete achterdeur-constructie. Tegelijkertijd knijpen ze hem, zo blijkt uit een rondgang.



Eventuele slappe en duurdere Staatswiet zal de blowers uit de coffeeshops verjagen rechtstreeks de zwarte markt op. De straathandel zal welig tieren met alle overlast tot gevolg.



Brandbrief

Coffeeshops hebben nu al enorme concurrentie, waarschuwt Cannabis-Connect. De landelijke club van cannabiswinkeliers heeft de burgemeesters deze maand een brandbrief gestuurd. Uit een enquête onder 8.500 cannabisgebruikers blijkt dat bijna de helft op de zwarte markt koopt. ,,Kweek geen eenheidsworst’’, zo smeken de coffeeshops. Teel meerdere wietsoorten, adviseren ze de burgemeesters. Het beste is om coffeeshops in eigen beheer of in een coöperatie zelf te laten kweken, aldus Cannabis-Connect. ,,Zij hebben verstand van wiet.’’



De coffeeshops worstelen met nog een probleem. Behalve wiet verkopen ze ook hasj. Die wordt geïmporteerd uit Marokko en is dus illegaal. Blijft de hasj straks naast de legale wiet gedoogd? Dan blijft er dus een achterdeurtje open.