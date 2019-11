‘Wijn bij Arentz’ uit Nijmegen is ‘Wijnbar van het jaar 2020’

Staatsbos­be­heer kapt toch bomen in ‘gribbewald’ Groesbeek: ‘Oeps. Foutje’

17:43 GROESBEEK - ,,Het was gewoon een fout. Ik heb ook mijn excuses aangeboden”. Zo reageert Theo Wijers van Staatsbosbeheer op het feit dat donderdagochtend toch bosbouwmachines in het ribbenbos in Groesbeek in de weer waren, terwijl anders was afgesproken.