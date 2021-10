Wilbert (41) moet er niet aan denken te stoppen met hout stoken: ‘Het kan ook duurzaam’

Leuth weet weer wat feesten is

4 oktober LEUTH - De Leuthse schutterskoning Wilfried van Eck en zijn gemalin Amanda ogen nog fris op deze maandagochtend. Toch hebben ze er al twee lange dagen van feesten op zitten. Het is kermis in Leuth en dat wordt voor het eerst sinds corona weer bijna als vanouds gevierd. ,,We zijn het niet verleerd maar we merken ook wel dat we iets ouder zijn geworden”, lacht Amanda van Eck.