Wildbarbecueërs zorgen voor rommel en schade in parken en rond plassen

Deel Nijmegen 1,5 uur zonder stroom door nachtelij­ke storing

7:16 NIJMEGEN - Een aantal wijken in het Nijmeegse stadsdeel Lindenholt is rond 4.20 uur donderdagochtend getroffen door een stroomstoring. 778 huishoudens zaten zonder stroom en de openbare straatverlichting viel ook uit. Rond 5.45 uur was het probleem verholpen en hadden huishoudens weer elektriciteit.