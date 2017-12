'Wildfietsers' plagen Nijmeegs winkelgebied

,,Het ongedisciplineerde gedrag van veel fietsers doet afbreuk aan het imago van Nijmegen als 'leukste' winkelstad’’, zegt Van Straaten. ,,Wie in een voetgangersgebied loopt, moet zich op zijn gemak voelen in plaats van op zijn hoede. Of meer boetes helpen zegt Van Straaten te betwijfelen.



Kees Spoorenberg, voorzitter van de Nijmeegse afdeling van de Fietsersbond, beaamt dat beeld. ,,Het is een trend dat fietsers zich steeds meer denken te kunnen veroorloven. Jongeren die tegen het verkeer inrijden met een blik van; zie je niet dat ik aan de verkeerde kant van de weg fiets?’’



,,Maar het probleem is leeftijdsloos hoor. Als alleen scholieren dergelijk gedrag vertoonden, zou je daar op kunnen inspelen, maar jong en oud doet het. Het is een kwestie van mentaliteit. De aanpak hoeft niet altijd via een boete. De betreffende fietser laten afstappen en hem terug laten lopen is ook al een duidelijk signaal. Want dat voelt knap lullig hoor, voor het oog van het winkelend publiek.’’