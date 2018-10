Willem Gradisen: ‘De burgemeester kan geen sheriff zijn’

Vorige week werd ik aangesproken door een bezorgde buurman. Hij had gehoord dat er een landelijke veiligheidsscan wordt ingevoerd voor woningen van burgemeesters. Zijn vraag was of ik er een beroep op ging doen.

Deze vraag liet mij niet los. Toch is het geen vreemde vraag, want er is veel in het nieuws over bedreigingen van burgemeesters. Ongeveer 40 procent van de burgemeesters heeft hiermee te maken. Met zelfs (loco)burgemeesters die beveiligd worden of (tijdelijk) moeten onderduiken, zoals in Helmond, Emmen en Haarlem.

Verruiming van bevoegdheden

Eén en ander heeft vooral te maken met de verruiming van bevoegdheden van de burgemeester. Zoals het tijdelijk huisverbod in geval van dreiging van huiselijk geweld en in het bijzonder de sluiting van woningen of bedrijfspanden bij het aantreffen van hennepkwekerijen of xtc-labs. Zulke bevoegdheden zijn van groot belang in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit, maar gaan wel ver. Zo kan met de Opiumwet in handen een woning tijdelijk worden gesloten, waardoor een gezin met kinderen op straat kan komen.

Iedere burgemeester heeft ermee te maken. Zo hebben er ook in mijn gemeente Mook en Middelaar woningsluitingen plaatsgevonden en is recent opnieuw een gedeelte van een bedrijfspand gesloten bij de vondst van synthetische drugs. Hierbij is het niet van belang of de eigenaar er zelf weet van heeft.

Met dergelijke vondsten kan strafrechtelijk vaak niets worden gedaan. Aangehouden verdachten houden hun mond en krijgen een goede advocaat toegewezen. Bewijsrechtelijk is vervolging niet haalbaar. De pakkans is strafrechtelijk sowieso klein.

Burgemeester lijkt belangrijkste bestrijder

De burgemeester lijkt daarmee in relatie tot georganiseerde criminaliteit de belangrijkste bestrijder te worden. Maar ook een eenzame bestrijder. Mijn persoonlijke ervaring is dat sluitingen van panden nauwelijks of niet hebben geleid tot strafrechtelijke veroordelingen, terwijl het gaat om enorme belangen. Recent is onderzoek gedaan naar alleen al de omzet bij synthetische drugs. Die is met een (lage) schatting in ons land 19 miljard euro. Dat is een grotere omzet dan die van een bedrijf als Philips.

Er zijn burgemeesters in Brabant die ervoor pleiten om woningen ook te kunnen sluiten waar vuurwapens worden aangetroffen. Dit gaat nog een stap verder. Bij drugs speelt nog een verhoogd brandgevaar voor de omgeving. Maar ligt het hebben van illegale vuurwapens niet meer op het pad van politie en justitie? Bereiken we niet een grens van wat op het bord van de burgemeester kan liggen?

Een bredere discussie hierover is noodzakelijk. Een burgemeester is geen sheriff. Er moet worden nagedacht over alternatieven. Voor een effectievere aanpak is tevens noodzakelijk een verruiming van de mogelijkheden om gegevens tussen diensten (belastingen) uit te wisselen en meer capaciteit bij recherche en het Openbaar Ministerie.

Verdere opeenstapeling van bevoegdheden bij de burgemeester kan ertoe leiden dat deze niet meer in staat is dit ambt te bekleden. Als 'burgervader of -moeder' ben je er voor iedereen, ook voor kinderen die door jouw maatregel met hun ouders op straat komen. Het is bovendien bij uitstek een openbaar ambt of het nu gaat om het voorzitten van de gemeenteraad, een jubileum van een vereniging, een diamanten huwelijk of de intocht van Sinterklaas.

Volledig scherm PR dgfoto Gelderlander Mook: portret burgemeester Willem Gradisen © Paul Rapp Een burgemeester dient aanspreekbaar en zichtbaar te zijn en blijven. Daarbij past niet het rondlopen met beveiligers en het niet aanwezig kunnen zijn vanwege bedreigingen.