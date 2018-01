William treurt om zijn witte pauwen, maar hij krijgt Jaco en Corrina terug

Met het resterende gevogelte in het Beekse dierenweitje gaat het overigens iets beter. Dierenarts Peter Stins heeft ze medicijnen toegediend. ,,Ik probeer het virus met antibiotica weg te krijgen. Dat wil niet zeggen dat het virus later niet nog een keer de kop kan opsteken. Er is wel een vaccin, maar dat is niet in kleine hoeveelheden beschikbaar. Alleen in grote partijen voor de pluimvee-industrie. Daar mag de farmaceutische industrie wel iets aan doen.’’



Het herpesvirus kan op verschillende manieren in het dierenweitje terecht zijn gekomen. Stins: ,,De dieren in het weitje komen overal vandaan. Misschien heeft eentje in het verleden herpes gehad en steekt dat nu weer de kop op. Maar het kan ook dat een van de duiven het heeft opgelopen, of dat overvliegende wilde ganzen - er zitten er rond Zyfflich maar genoeg - boven het weitje gepoept hebben en zo het virus overgedragen hebben.’’



William krijgt ondertussen steun van Beek. Op sociale media is een actie gestart om geld in te zamelen (NL 68 RABO 011 705 3775 OVV Bijdrage Dierenweide) en visboer Jaco de Graaf en zijn Corrina - zij staan wekelijks met hun kraam bij supermarkt De Witt - hebben William twee nieuwe witte pauwen beloofd. Wel op de voorwaarde dat die Jaco en Corrina genoemd worden. ,,Ik heb al op Marktplaats gekeken’’, zegt William. ,,Die kosten wel 75 euro per stuk.’’