Auto's klappen frontaal op elkaar in Heilig Landstich­ting: vrouw raakt gewond

30 augustus HEILIG LANDSTICHTING - Bij een frontale botsing tussen twee personenauto’s op de Meerwijkselaan in Heilig landstichting is maandagmiddag een automobiliste gewond geraakt. De vrouw is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.