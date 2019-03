Woonwagenbewoners protesteren in Nijmegen tegen uitsterfbeleid

De bewoners maken zich grote zorgen om de toekomst. ,,Straks kunnen mijn kinderen niet meer op het kamp wonen. Er zijn heel weinig plekken en veel meer mensen die op het kamp willen wonen. Dan moeten mijn kinderen straks bijvoorbeeld naar een duur huurhuis. De kinderen zijn dat helemaal niet gewend. Naar een gewoon huis kunnen we helemaal niet, dat past niet bij onze cultuur”, zegt bewoonster Jana Penders bijvoorbeeld.



Volgens woordvoerder van de actie Peter Vos zijn er in Nijmegen 82 standplaatsen. Dit terwijl er 150 mensen zijn die een standplek willen. ,,Gemeentes vermoorden onze culturele identiteit. We worden als asielzoekers in eigen land behandeld”, zegt hij.



Bij de Nijmeegse Zus Vos zijn er al problemen. ,,Mijn zoon kan geen standplaats meer krijgen. Hij woont in een huis en is daar hartstikke ongelukkig. Wij kunnen niet aarden in gewone huizen, dat past niet in onze cultuur. De woonwagen zit in mijn hart. Het mooiste huisje dat er is, kan niet tegen een woonwagen op.”