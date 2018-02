Woonwinkels in Gelderland beleefden topjaar

Het bizarre verhaal van Merel: ze overleefde leukemie, stam­cel­trans­plan­ta­tie en een hartstilstand

7:17 NIJMEGEN - Een wonder, dat is ze. Eigenlijk moest ze al dood zijn, maar drie keer breekt Merel Bekkers eigenhandig de zeis van Magere Hein in tweeën. De havo-scholiere is een krachtmens dat leukemie, een stamceltransplantatie en een hartstilstand van 72 minuten overleeft. ,,Door de stamceltransplantatie heb ik nu net zoveel kans op leukemie als jij.”