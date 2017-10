Wordt burgemeester Bruls minister?

Lift in woonzorgcentrum al drie weken kapot: 'Het is een zooitje'

8:23 GROESBEEK - Onder bewoners van woonzorgcentrum de Meent in Groesbeek is veel ergernis ontstaan vanwege een lift die al drie weken kapot is. Vanaf vandaag is er een tijdelijke oplossing. Maar reparatie laat nog tien dagen op zich wachten.