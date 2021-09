Yannieck (8) beleeft de dag van zijn leven met ereronde in De Goffert: ‘Heel mooi dat iedereen klapte’

Vrouw raakt gewond bij ongeluk in Nijmegen; agenten ontfermen zich over haar ongedeerde hondje

7:45 NIJMEGEN - Een vrouw is zondagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Nijmegen. Haar hondje bleef ongedeerd en is opgevangen door agenten. Het diertje is later overgedragen aan een kennis van het slachtoffer.