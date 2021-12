Zes verdachten, één taakstraf: is dit het harde lik-op-stukbeleid na de derbyrellen?

update Eerste succesje sit-in Dominicus is binnen: ‘Komende donderdag gesprek’

NIJMEGEN - Zo’n honderd leerlingen van het Dominicus College en de Monnikskap houden sinds dinsdagochtend een sit-in in de aula van hun school aan de Energieweg in Nijmegen. Door niet naar de les te gaan maar spelletjes te spelen met elkaar, protesteren leerlingen tegen de voorgenomen sluiting van hun school. Het eerste succesje is inmiddels geboekt: het college van bestuur heeft toegezegd komende donderdag met de leerlingen in gesprek te gaan.

30 november