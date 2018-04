Zeven grenscorrecties tussen Nijmegen en Berg en Dal

BERG EN DAL - Naar bed gaan in Nijmegen en de volgende ochtend wakker worden in Berg en Dal. Dat kunnen gasten van hotel Konbanwa (voormalige Sionshof) in de nacht van 31 december 2018 op 1 januari 2019 meemaken. Dan vindt er namelijk, zo is althans het plan, een grenscorrectie plaats tussen Nijmegen en de gemeente Berg en Dal.

Het is niet de enige plek waar de grens een eindje opgeschoven wordt. In totaal zullen op zeven plekken kleine grenscorrecties plaatsvinden, zo hebben beide gemeenten bekend gemaakt. Op die plekken zijn de grenzen 'onlogisch en onpraktisch'.

In de meeste gevallen merkt de burger daar niks van. De kruising Nijmeegsebaan-Sophiaweg bijvoorbeeld is voor de helft van Berg en Dal, maar wordt al helemaal onderhouden door Nijmegen. 'De nieuwe grens sluit aan bij het beheer door Nijmegen', aldus de gemeenten. En er gaat een stukje Berg en Dals bos - maar de stad is eigenaar - aan de Louiseweg/ Johannaweg over naar Nijmegen.

Vijverhof

Meer effect heeft de grensverlegging bij het woonzorgcentrum De Vijverhof aan de Johannaweg (Kwakkenberg). De grens loopt hier dwars over het perceel. Dat leidde in het verleden wel eens tot problemen; vertrekpunt ook voor de correcties nu.

Zo maakte de gemeente Nijmegen in 2007 het busvervoer een half jaar gratis voor haar ouderen. Een deel van de bewoners van de Vijverhof mocht gratis met de bus; de senioren die in het toen nog Groesbeekse deel (inmiddels gemeente Berg en Dal) woonden niet. En er was gedoe omdat de bewoners onder verschillende WMO-regels (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) vielen terwijl ze in hetzelfde complex woonden.

De Vijverhof komt nu in zijn geheel bij Berg en Dal. Maar het zorgcentrum wordt de komende jaren 'geherstructureerd': woningen worden afgebroken en er komen nieuwe voor in de plaats. De bewoners die er blijven wonen, zitten allemaal in twee flats die in de gemeente Berg en Dal staan. Er komen straks ook nieuwe bewoners: die komen dus ook in Berg en Dal te wonen. Dat levert de gemeente Berg en Dal waarschijnlijk wel wat extra kosten (WMO en uitkeringen) op. De stad koopt deze kosten af: betaalt aan de gemeente Berg en Dal eenmalig 150.000 euro.

Tankstation

Andere grenscorrectie is die die langs de N325 ter hoogte van het tankstation in Ubbergen waar de grens aan de zuidkant van het Meertje (wordt Nijmegen) komt te lopen. Enkele grenscorrecties (zuidkant Sophiaweg-Theresiaweg-Louiseweg) en bij enkele woningen aan de Nijmeegsebaan vinden niét plaats: de eigenaren wilden dat niet.