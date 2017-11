Zeven jaar cel en tbs voor gruwelijke dood in Nijmeegs café

Drie arrestaties na vondst wietkwekerij in huis Overasselt

13:03 OVERASSELT - Twee mannen en een vrouw zijn gisteren door de politie aangehouden na de vondst van een wietplantage in een huis in Overasselt. In de kwekerij stonden volgens de politie 158 planten. De benodigde stroom werd afgetapt.