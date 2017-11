Zevenheuvelen-app voor supporters krijgt vervolg

Directeur Ronald Veerbeek van de Zevenheuvelenloop : ,,We moeten alles nog goed evalueren, maar de primeur met de speciaal ontwikkelde applicatie waarbij je kunt zien waar iemand is op het parcours is zeer geslaagd. We hebben veel positieve reacties gekregen. Alleen bij kilometer 3 was het bereik af en toe wat minder.’’

Meer deelnemers?

Tijdens de evaluatie zal ook de grootte van het deelnemersveld van de Zevenheuvelennacht, het zaterdagse voorafje over 7 kilometer, aan bod komen.

Voor de populaire avondloop op een sfeervol verlicht parcours, die zijn eerste lustrum vierde met Nijmegenaar Mike Foppen weer als winnaar, is het aantal deelnemers nu begrensd op 7.500. Terwijl er meer belangstelling is.

,,Met start en finish zoals nu op de Groesbeekseweg kunnen het er niet meer zijn. Want als de eerste lopers finishen, moeten de laatsten van start gegaan zijn. Maar je wilt ook geen lopers teleurstellen. Aan de andere kant is het ook de vraag of alles altijd maar groter moet.’’