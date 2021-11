Zevenheuvelenloop tóch afgelast; coronamaatregelen gooien roet in het eten: ‘Zou onbeheersbaar worden’

Vrijdag, na de persconferentie over de coronamaatregelen, zag het er nog naar uit dat de hardloopwedstrijd met vele tienduizenden deelnemers toch door zou kunnen gaan. Onduidelijk was aan welke regels precies voldaan zou moeten worden, maar de wedstrijd zou in elk geval zonder publiek gehouden moeten worden.

Directeur Alexander Vandervelde was nog optimistisch gestemd, maar wilde wel duidelijkheid van de Veiligheidsregio over wat er nu precies wel en niet mocht. ,,We zijn zaterdag meteen gaan overleggen met de gemeente, het is een combinatie van factoren waarom het nu niet kan.’’

Gemeente en organisatie kwamen er niet uit en vroegen vanochtend advies aan gezondheidsdienst GHOR. ,,Die zei: doe het maar niet.’’

Wat meespeelt is dat in Nijmegen het aantal besmettingen enorm oploopt. ,,En de regelgeving van het rijk is momenteel niet zo van: doet u maar gewoon een groot evenement.’’

Aan de loop, er is ook een avondloop, zouden zo'n 25.000 mensen meedoen. Als dat al zou mogen, dan zou dat zonder publiek moeten. ,,En hoe regel je dat er langs 15 kilometer route geen publiek staat? Dat is niet te doen.’’

Volgens Vandervelde is bewezen dat het besmettingsgevaar voor de lopers zelf gering zou zijn. ,,Maar je zou dit weekeinde natuurlijk wel een hoop mensen in de stad krijgen. De vraag is natuurlijk of je dat moet willen.’’ Het antwoord van de GHOR maar ook van de organisatie zelf: nee.

De lopers die zich hadden aangemeld krijgen minstens de helft van het inschrijfgeld terug. ,,Dat hebben we beloofd. Maar we hebben natuurlijk alle kosten al gemaakt, op het moment dat ik dit vertel worden er nog spullen geleverd.’’

De Nijmeegse burgemeester Bruls noemt het 'heel erg jammer, omdat sport eigenlijk wel door mag gaan.’ Maar volgens hem is het niet geoorloofd om te werken met een coronatoegangspas voor de deelnemers.



,,En er staat publiek over zo’n groot gebied, dat we dat niet kunnen afhekken. Al met al zou er een onbeheersbare situatie ontstaan als het door zou gaan.’’