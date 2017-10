Zevenheuvelenloper volgen via een app

NIJMEGEN - De 35.000 deelnemers aan de Zevenheuvelenloop in Nijmegen zijn zondag 19 november kilometer voor kilometer te volgen via een speciale Zevenheuvelenloop app. Ook de topatleten.

De app, die gratis is te downloaden, is onder meer gebruikt bij de marathon in Amsterdam. Nieuw is dat tijdens de Zevenheuvelenloop op ieder kilometerpunt de tijd van de loper wordt geregistreerd.

Als je de kilometertijden weet, kun je ook voorspellen wanneer een loper over de finish komt. Leuk voor fans die hun vader, moeder, zus, vriend of kennis aanmoedigen. Maar ook voor mensen die graag willen weten hoe snel hun favoriete lopers het 15 kilometer lange parcours afleggen. Zo is topatleet Joshua Cheptegei op de voet te volgen tijdens zijn wereldrecordpoging.