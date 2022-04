Zevenheuvelenweg op de schop, maar gevaarlijke fietskruising blijft: ‘Hier gaan nog eens doden vallen’

Beekse oud-hotelier Rob Jansen (97) overleden: de man die pillen haalde voor Hermann Göring

BEEK - De bekende oud-uitbater van het Beekse hotel Spijker, Rob Jansen, is afgelopen week overleden in zorgcentrum ’t Höfke. Jansen is 97 jaar geworden. ,,Hij heeft een mooi leven gehad”, zegt zijn familie, ,,maar de laatste tijd ging hij hard achteruit. Het zat er aan te komen. Hij is uiteindelijk rustig ingeslapen.”

