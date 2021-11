Zie ginds komt de schoolboot in de visvijver al aan: opbrengst gaat naar bestrijden stofwisselingsziekte

ik mis je Veel verdriet om het einde van een vriend­schap: ‘Jarenlang hadden we hetzelfde levensrit­me’

,,Ik ben met Ubu Lemereis bevriend geraakt toen we in de vierde klas van het vwo in Aalten zaten’’, zegt grafisch vormgever Alfred Boland (59), die in Dinxperlo opgroeide en sinds 1985 in Nijmegen woont. ,,Wat we vanaf het begin samen hadden, was dat we ongebreideld konden praten over anderen. Het was niet per se roddelen. We vonden het fijn om iedereen te analyseren, omdat we geïnteresseerd waren in de menselijke aard en de merkwaardigheden van de mens.”

13 november