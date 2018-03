Ziekenhuizen komen verzorgers en verpleegkundigen tekort

Kin­der­ge­meen­te­raad kiest voor nieuwe speelplek in Malden

16:08 MALDEN - Een nieuwe speelplek op het veld aan de Chrysanthstraat in Malden met een wensboom, boomhut, trampoline, kabelbaan, een crossbosje en vernieuwde netten. Roken is er verboden en één keer per jaar moet er een grote schoonmaakactie komen. Dat idee rolde woensdag in het gemeentehuis in Malden als winnaar uit de bus tijdens de zitting van de eerste Kindergemeenteraad.