Rijnstate in Arnhem volgt het voorbeeld van Antoni van Leeuwenhoek niet. ,,Complimenten voor de actie, maar het lijkt ons niet zinvol dat ziekenhuizen nu allemaal afzonderlijk zaken aanspannen. Het is logischer om dit eventueel gezamenlijk te doen via de koepelorganisatie.’’ De Arnhemmers nemen daarvoor contact op met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.



Andere ziekenhuizen in de regio sluiten zich niet aan. ,,Dat is niet onze taak als ziekenhuis. Maar we waarderen het initiatief wel’’, zegt een woordvoerster van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Koningin Beatrix Ziekenhuis in Winterswijk. Rivierenland in Tiel: ,,We gaan niet naar de rechter. Maar we zijn wel tegen alles wat met roken te maken heeft en de schadelijke gevolgen ervan.’’



Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer wil zich eerst beter verdiepen in de zaak. ,,We vinden het een interessante ontwikkeling.''