Zij gingen de politie voor: zeven keiharde campagnes

De politie in Nijmegen probeert deze herfst met een heftige campagne fietsers zover te krijgen dat ze hun verlichting op orde brengen. De stevige campagne lijkt te werken, zegt de politie. Wat is in binnen- en buitenland zoal te koop op dit vlak? Een korte bloemlezing.

1. Aidsfonds: Je was me vergeten hè?

Het Aidsfonds zocht eind vorig jaar de publiciteit met teksten als 'ik vermoord met gemak 300 kinderen per dag' en 'ik dood drie keer zoveel mensen als in 1990'. Pas na een krappe minuut neemt een vrouwenstem het over en wordt duidelijk waar het werkelijk over gaat. ,,Aids doodt drie keer zoveel mensen als in 1990. Het virus dreigt te winnen.’’

De campagne viel verkeerd bij een deel van de achterban. Die bevond de boodschap te stigmatiserend en kwetsend. Daarop werd de campagne stopgezet.

2. Safely home: Geen gordel, geen excuus

De autogordel is een weerbarstig ding. Sommige automobilisten of inzittenden willen 'm maar niet omdoen als ze achter het stuur kruipen. Soms met verstrekkende gevolgen. Deze video, gemaakt in opdracht van de regionale overheid in Zuid-Afrika, brengt dat indringend in beeld. De makers vonden dat nodig om hun jonge doelgroep te bereiken. Een vergelijkbare campagne in Noord-Ierland had in 2001 in ieder prima resultaat: fors meer mensen deden hun gordel om in de auto.

3. Safely Home: Het kan wachten

We blijven nog even in Zuid-Afrika. De provincie Capetown is ook de motor achter een filmpje dat waarschuwt je mobieltje niet te gebruiken terwijl je auto rijdt. Het begint tamelijk komisch met beelden van mensen die tegen deuren oplopen of in het water vallen omdat ze met hun gezicht aan hun scherm zitten vastgeplakt. Maar het eindigt zeer heftig.

4. SIRE: Je bent een rund als je met vuurwerk stunt

Vuurwerk, nog zo'n heikel onderwerp. De stichting ideële reclame SIRE baarde in de jaren negentig opzien met de campagne die waarschuwt voor de gevaren van illegaal knalgoed. Dat leverde de klassiek geworden slogan 'Je bent een rund als je met vuurwerk stunt' op. Plus een reeks expliciete uitingen van de mogelijke gevolgen van deze gevaarlijke hobby.

5. Cybersmile Foundation: Vergeld het niet

Een strop die rond de nek verschijnt van een op het oog hartstikke blij meisje. Ze komt de een na de ander in haar omgeving tegen maar niemand ziet dat ze gepest wordt op sociale media. De stichting Cybersmile Foundation hoopt met deze video te vooral voorkomen dat jongeren die in een online ruzie belanden dat gaan vergelden. Of dat doel wordt bereikt? Oordeel zelf.

6. Rode Kruis: Leer reanimeren

Film en tv kan helpen een belangrijke boodschap onder de aandacht te brengen. Dat hebben ze bij het Rode Kruis goed begrepen. Om de AED te promoten zocht de organisatie samenwerking met de cast van de populaire misdaadserie Penoza.

7. Marlboro: Roken is dodelijk