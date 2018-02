Zijn de historische gifmoorden in de Honigfabriek opgelost?

Nijmeegse oud-klasgenoot Lubbers: 'We wisten toen al dat hij minister zou worden'

10:31 NIJMEGEN - In de brugklas op het Canisius College in Nijmegen wisten ze al dat Ruud Lubbers later een grote zou worden. Niet gelogen, zegt oud-klasgenoot François Lecluse. ,,We zeiden rond kerst 1951 al tegen elkaar: die wordt beslist minister.’’