Zingen als tegenwicht aan de oorlogstrauma’s: ‘Dan kan ik weer ademen en voel ik me mens’

Praat met Oekraïners over de oorlog en je voelt de ontreddering, de angst. Praat over muziek en je ziet een twinkeling in de ogen. Iets van ontspanning, vreugde, even de gedachten verzetten. ,,Als ik zing, kan ik weer ademen. Dan voel ik me weer mens en komt iets van het gewone leven terug”, zegt Larisa Oliinyk (52), die muziekles aan kinderen gaf totdat ze haar land moest ontvluchten.