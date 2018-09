Zo voorkom je brand in je zonnepanelen

NIJMEGEN – Zonnepanelen hebben een schaduwzijde. Niet alleen de installatie kan gevaarlijk zijn, zoals donderdag bleek in Nijmegen toen een monteur een schok kreeg . Ook brand is een risico.

De vlammen sloegen metershoog uit het dak en er was veel rook, op 26 juni dit jaar aan de Kappersweg in Aalten. Geluk bij een ongeluk was dat er tijdens de felle brand in de voormalige stal geen varkens meer zaten. Oorzaak was volgens de brandweer een storing in de zonnepanelen die op het dak van de schuur lagen.

Het aantal branden met zonnepanelen neemt toe. Dit jaar waren het er al 21, berekende RTL Nieuws eerder deze week. Het daadwerkelijke aantal is waarschijnlijk stukken hoger, omdat deze cijfers niet goed worden bijgehouden. Inmiddels liggen er twaalf miljoen zonnepanelen in Nederland, dat is meer dan een verdubbeling in twee jaar, becijferde onderzoeksbureau Good! begin dit jaar. Bedrijfjes die deze particuliere zonne-energiecentrales installeren, schieten als paddenstoelen uit de grond.

Slecht installatiewerk

Volledig scherm Michael Bertels, projectleider veilig optreden bij elektra van Brandweer Nederland. © eigen foto De precieze oorzaak van de branden is vaak nog niet bekend, maar volgens deskundigen die de nieuwszender sprak gaat het meestal om slecht installatiewerk van de panelen. Opvallend, bij zeven van de 21 branden ging het om een nieuw systeem, het zogenoemde indaksysteem. Hierbij liggen de panelen niet op de dakpannen, maar zijn ze ook dakbedekking.



Volgens Michaël Bertels, projectleider veilig optreden bij elektra van Brandweer Nederland, brengen zonnepanelen meerdere risico’s met zich mee. Zo kunnen panelen oververhit raken en daardoor in brand vliegen. Dit kan op verschillende manieren fout gaan. ,,Er kan te zuinig worden omgegaan met aansluitmateriaal, bijvoorbeeld door het gebruik van te dunne draden. Ook kan de omvormer of optimizer niet deugdelijk zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld door een productiefout.’’ Dit apparaat maakt van de zonnestroom gewone wisselstroom. Het kan warm worden en moet daarom in een goed geventileerde ruimte staan. Daarnaast kan de apparatuur verkeerd zijn aangesloten.

Installateur is verantwoordelijk

Behalve veroorzaker van brand, kunnen zonnepanelen ook zorgen dat een brand sneller uitbreidt. ,,De muur tussen twee woningen is een brandwerende scheiding. Indien de zonnepanelen daar overheen worden geplaatst, kan de brand via de panelen makkelijk overslaan naar de buurwoning’’, zegt Bertels. Ook kan vuil wat zich onder de panelen heeft opgehoopt zorgen dat de brand zich sneller uitbreidt.

Een burger kan zelf vrij weinig doen tegen het in brand vliegen van zijn panelen. ,,De installateur is verantwoordelijk voor het juist installeren. Zorg daarom altijd dat je gebruik maakt van een erkend installateur'', zegt brandweerman Bertels.

Keurmerk

Maar let goed op. Vraag bij de verkopende partij door naar de expertise en ervaring van de specifieke installateur die de panelen monteert, niet alleen van het bedrijf al geheel, adviseert de Consumentenbond. Er is een keurmerk voor installateurs van zonnepanelen, Zonnekeur, maar die biedt onvoldoende garantie dat elke individuele monteur van dat bedrijf deskundig en ervaren is. ,,We raden daarom aan om voor een leverancier te kiezen die een lange installatiegarantie biedt, bijvoorbeeld vijf of tien jaar’’, aldus de bond op haar website.

Bertels: “Ook is het als consument altijd raadzaam om documentatie te bewaren. Zo kan je bij het geval van een terugroepactie makkelijk terugvinden of jij dat type paneel op je dak hebt liggen.”

Onderzoek TNO

Mede op initiatief van Holland Solar, belangenbehartiger van de zonne-energiesector, gaat TNO onderzoek verrichten naar de incidenten. ,,We willen weten wat de dieper liggende oorzaken zijn. Branden bij zonnepanelen komen weinig voor, maar krijgen in toenemende mate aandacht in de media.’’