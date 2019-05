Zo wil wethouder Frings 13 miljoen euro minder uitgeven aan zorg in Nijmegen, maar de klant tevreden houden

Het lijkt een onmogelijke opgave. Maar Nijmeegs wethouder Bert Frings (Zorg) is optimistisch.



,,Van de 13 miljoen hebben we in 2018 al 5 miljoen ingelopen. Ik verwacht dat de cliënt er uiteindelijk nauwelijks iets van zal merken. Dat is zeker onze inzet”, zegt hij zelfbewust.



Hij móet ingrijpen, want de gemeentelijke uitgaven voor zorg en welzijn zijn te fors. Zijn ‘interventies’ - te realiseren in de periode tot en met 2021 - worden woensdag besproken in de gemeenteraad.