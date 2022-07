Zo zag je de Stevenskerk nog nooit: vanaf het dak tot aan de bottenkelder

De digitale rondleiding, op basis van foto's die 360 graden de rondte in gaan, is vooral bedoeld om mensen te verleiden de iconische Nijmeegse kerk in het echt te gaan bezoeken.



Op de foto’s kun je onderdelen van het interieur aanklikken voor details en toelichtende teksten, als eerste kennismaking met wat de Stevenskerk te bieden heeft. De drie studenten maakte ook video’s waarop de organist en beiaardier aan het spelen zijn, of waarop je in sneltreinvaart de toren beklimt.