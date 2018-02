Zo ziet de veel groenere Waalkade er straks uit

'Mijn vrouw moet in een kogelvrij vest de hondjes uitlaten'

18:11 NIJMEGEN - ,,Mijn vrouw moet in een kogelvrij vest de hondjes uitlaten. Mijn gezin leeft in pure angst.’’ Sinds de fatale schietpartij in café Istanbul worden zijn gezin en familie onophoudelijk door familie en vrienden van de slachtoffers bedreigd, zegt verdachte Björn D. woensdagmiddag in zijn slotwoord van zijn strafzaak.