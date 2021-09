Zoekactie met helikopter en boot naar drenkelingen bij Nijmegen beëindigd

De enige ‘doven­biecht­stoel’ ter wereld staat in Millingen aan de Rijn

13:00 Het is de enige ‘dovenbiechtstoel’ in de wereld, dat weet Cas Blom, rondleider in de kerk van Millingen wel zeker. Niet meer als zodanig in gebruik, want je kunt anno 2021 nog wel biechten bij een priester, maar dat gebeurt niet zo vaak en niet meer in de biechtstoel.